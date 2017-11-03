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Пермский театр получит субсидию на авторскую версию балета «Щелкунчик»

Культура

Минкультуры РФ опубликовало документ, согласно которому 13 театров и некоммерческих организаций России получат 100 млн рублей на реализацию своих творческих проектов

Пермь, 3 ноября 2017, 09:32 — REGNUM  Пермский театр оперы и балета им. П. И. Чайковского вошёл в число 13 театральных коллективов, которые получат государственную поддержку. По данным документа, опубликованного на портале Минкультуры РФ, пермскому учреждению культуры выделяется 12 млн рублей. Эти средства предназначены для подготовки и выпуска балета Чайковского «Щелкунчик», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Премьера балета должна состояться накануне Нового года — 28 декабря. В Перми представят авторскую версию «Щелкунчика», согласно которой действие происходит в Петербурге 1892 года.

Главный балетмейстер театра Алексей Мирошниченко признался, что при постановке современной версии классического произведения есть свобода в выборе интерпретации. В данном же случае есть жёсткие ограничения классической формой, которая должна быть сохранена, но в этих рамках балетмейстер изъявил желание сделать собственные музыкальные и сюжетные открытия.

Добавим, что субсидии на реализацию творческих проектов также получат Москвы, Екатеринбурга, Карелии, Иркутска, Татарстана, Марий Эл, Бурятии, Красноярска, Якутии.

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Театр

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