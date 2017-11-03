На Урале появится копия скульптурной группы «Рабочий и колхозница»

Верхняя Пышма, Свердловская область, , 08:50 — REGNUM В Свердловской области в Музее автомобильной технике Верхней Пышмы будет установлена копия знаменитой скульптурной группы работы Веры Мухиной «Рабочий и колхозница». Высота памятника вместе с постаментом составит 18 метров, передаёт ИА REGNUM.

Работу над скульптурной группой ведёт уральский мастер и руководитель литейной мастерской Иван Дубровин. Он заявил, что на данный момент арендован цех на заводе Уралхиммаш, в котором к чемпионату мира по футболу будет отлита скульптурная группа, сообщает городской портал «Е1».

В пресс-службе Музея военной и гражданской техники Верхней Пышмы сообщили, что в данный момент действительно ведётся строительство нового выставочного центра, в котором будет представлено множество интересных и оригинальных решений. Тем не менее в музее считают, что говорить о содержании экспозиции в данный момент преждевременно, и пообещали в будущем представить всё более подробно. Также в пресс-службе сообщили, что открытие экспозиции состоится к концу весны 2018 года.

Напомним, что оригинальный памятник монументального искусства «Рабочий и колхозница» был создан в 1937 году и представлен в советском павильоне на всемирной выставке в Париже. Позже он был доставлен в Москву и установлен на Выставке достижений народного хозяйства (ВДНХ). Монумент считается одним из символов советской эпохи. Высота скульптурной группы вместе с постаментом составляет 59 метров.

Отметим, что ранее в России уже изготавливалась аналогичная скульптурная группа, правда, намного меньше оригинала и выполненная из гипса. Она была установлена на крыше Дворца культуры в городе Бикин Хабаровского края.