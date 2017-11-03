Восемь коллег Кевина Спейси обвинили его в сексуальном преследовании

Нью-Йорк, США, , 07:50 — REGNUM Бывшие и действующие сотрудники проекта Netflix «Карточный домик» обвинили Кевина Спейси в сексуальных домогательствах, всего против актера высказалось восемь челочек, об этом 2 ноября сообщает CNN.

Один сотрудник проекта, имя которого не называется, рассказал журналистам о том, что подвергся сексуальному преследованию со стороны Спейси во время съемок первых сезонов шоу.

Издание пишет, что к редакции обратились восемь человек, все они попросили не раскрывать их имена из-за боязни за свою дальнейшую карьеру. Они сказали, что Спейси вел себя как настоящий хищник по отношению к молодым мужчинам.

Один сотрудник телеканала, занимавший должность помощника по производству, сообщил, что однажды он и Спейси ехали в машине к месту съемок. В тот момент актер, управляющий автомобилем, без разрешения положил руку ему на штаны.

«Я был в шоке, — сказал мужчина, — он был очень влиятельным человеком на шоу, а я — кем-то, кто не имеет позиций в элите и располагается в конце пищевой цепочки».

Коллега Спейси отказался рассказать о том, что происходило в автомобиле дальше, он пояснил, что это поможет идентифицировать его, а он этого не хочет.

Напомним, 31 ктября телеканал Netlix сообщил, что приостанавливает производство шестого сезона сериала «Карточный домик», а 1 ноября 2017 года актерское агентство Creative Artists Agency объявило, что прекращает сотрудничество с Кевином Спейси.

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