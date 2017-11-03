В Германии открылась выставка произведений искусства, украденных нацистами

Бонн, Германия, , 02:43 — REGNUM Выставка из 250 произведений искусства, украденных нацистами Третьего Рейха, открылась в немецком Бонне, передает Associated Press.

Коллекция в настоящий момент принадлежит швейцарскому Kunstmuseum Bern, которому ее завещал немецкий коллекционер Корнелиус Гурлитт, скончавшийся в 2014 году.

Сам Корнелиус Гурлитт унаследовал около 1500 произведений искусства от отца, Хильдебрандта Гурлитта — арт-дилера Йозефа Геббельса.

Среди демонстрируемых произведений есть работы Пабло Пикассо, Анри Матисса, Клода Моне, Макса Бекмана, Альбрехта Дюрера и Питера Брейгеля, реквизированные фашистами у частных коллекционеров и разграбленных музеев.

Владелец коллекции долгое время скрывал ее происхождение, однако в 2010 году против него началось расследование прокуратуры, в ходе которого вскрылось темное прошлое картин.

Гурлитт избежал судебного разбирательства — он умер в возрасте 81 года в 2014 году. Музей Kunstmuseum Bern согласился окончательно принять лишь те работы из его коллекции, которые имеют законное происхождение.

Министрерство культуры Германии выделило €6,5 млн на поиск первоначальных владельцев произведений искусства из коллекции Гурлитта. Его наследники судятся за возвращение коллекции себе.

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