Скончался лауреат «Русского Букера» Владимир Маканин: биография

Красный, Ростовская область, , 16:43 — REGNUM Российский и советский писатель Владимир Маканин скончался в Ростовской области в возрасте 80 лет, сообщили 2 ноября в пресс-службе издательства «Эксмо».

«Владимир Маканин, автор романов «Андеграунд, или Герой нашего времени» и «Две сестры и Кандинский», умер на 81-м году жизни у себя дома, 1 ноября, в поселке Красный под Ростовом-на-Дону», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в последние несколько лет писатель болел.

Прощание с Владимиром Маканиным состоится 3 ноября. Писатель будет похоронен недалеко от своего дома, на сельском кладбище.

Владимир Маканин родился 13 марта 1937 года в городе Орске Оренбургской области. В 1960 году окончил механико-математический факультетМГУ, после чего преподавал в нескольких вузах, параллельно проходя обучение на Высших сценарных курсах.

Публиковаться начал в 1965 году, выпустив свой первый роман «Прямая линия». В 1985 году Маканин вошёл в состав правления Союза писателей СССР, а спустя два года стал членом редколлегии журнала «Знамя». В последние годы жил и работал в посёлке Красный под Ростовом-на-Дону.

В числе других известных работ писателя — «Голоса», «Гражданин убегающий», «Ключарев и Алимушкин», «Антилидер», «Стол, покрытый сукном с графином посередине», «Кавказский пленный». По произведениям Владимира Маканина были сняты такие фильмы как «Орёл и решка» (реж. Георгий Данелия), «Пленный» (реж. Алексей Учитель).

Маканин был лауреатом российских литературных премий «Большая книга» и «Русский букер», а также Европейской премии по литературе.