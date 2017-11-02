В Северной Осетии начнут раздавать семьям средневековые башни

Владикавказ, , 14:21 — REGNUM Жители Северной Осетии смогут стать собственниками объектов культурного наследия. Первыми в безвозмездное пользование фамильным объединениям могут быть переданы средневековые башни, расположенные в горных районах республики, сообщили ИА REGNUM 2 ноября в пресс-службе главы региона.

Так, например, представители фамилии Цаликовых уже 10 лет просят предоставить им возможность самостоятельно заняться восстановлением Башни Цаликовых, однако пока не могут получить на это разрешения. Если через суд передать объект в безвозмездное пользование общественной организации «Культурное наследие Цаликовых», люди могут привести древнее строение в порядок, заявила заместитель председателя комитета по охране и использованию объектов культурного наследия РСО-Алания Людмила Чехоева.

На заседании межведомственной региональной рабочей группы она сообщила, что более 85% объектов культурного наследия Северной Осетии находится в неудовлетворительном состоянии. По ее словам с просьбой передать в собственность фамильные башни обратились представители 57 фамилий. Если такое решение и будет принято, то все переданные объекты будут находиться под надзором комитета.

«Если желающие взять в безвозмедное пользование башню думают, что они могут на территории строить и делать все, что угодно, я могу сказать, это незаконно. То есть, все работы, то, что будет происходить на самой башне и вокруг нее, должны быть, во-первых, согласованы с комитетом, во-вторых, все должно делаться по законодательству», — уточнила Чехоева.

По ее словам, в вопросе передачи объектов фамилиям есть одна проблема — сами башни не оформлены в собственность. Так, например, Башня Цаликовых, входит в состав объекта культурного наследия федерального значения «Архитектурный комплекс» селений Даллагкау и Барзикау в Алагирском районе. По закону, необходимо сначала провести мероприятия по оформлению права собственности на объект культурного наследия, а уж потом передать ее в безвозмездное пользование Региональной общественной организации «Культурное наследие фамилии Цаликовых».

Комитет по охране и использованию объектов культурного наследия РСО-Алания уже разработал примерный устав такого семейного общественного объединения, которое готово взять на себя ответственность за сохранение объектов культурного наследия.

Напомним, в Северной Осетии под охраной государства находятся 206 объектов культурного наследия федерального значения, 196 — регионального и 1271 выявленный объект культурного наследия. Одним из символов Осетии являются средневековые башни. Их на территории республики насчитывается около 300. Различаются башни фамильные и боевые. Семье, которая была намерена построить свою башню, в древности необходимо было получить разрешение Совета старейшин.

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