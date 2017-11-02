В Одессе скончался режиссер «Секретного фарватера»

Одесса, Украина, , 12:58 — REGNUM Режиссер Одесской киностудии Вадим Костроменко скончался 2 ноября в возрасте 83 лет. Об этом сообщило одесское отделение Национального союза кинематографистов Украины.

«Ушел из жизни Вадим Васильевич Костроменко. Один из старейших и наиболее крупных мастеров отечественного киноискусства», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в последнее время Костроменко был тяжело болен.

«60 лет назад он приехал в Одессу по окончании ВГИКа, и с того летнего дня вся его жизнь была связана с Одессой и с нашей киностудией», — отметили в Союзе кинематографистов.

Вадим Костроменко родился 26 сентября 1934 года. В киноиндустрии начал работать как оператор и снял 13 лент. Позже Костроменко продолжил свой путь уже как режиссер. Наиболее известными его фильмами стали «Квартет Гварнери» и «Секретный фарватер».

В 1969 году режиссер получил звание заслуженного деятеля искусств Украинской ССР, орден Трудового Красного знамени и орден Дружбы народов. В 2004 году был награжден орденом «За заслуги» III степени. Через год Международный институт культуры присвоил Вадиму Костроменко звание профессора культурологии. А в 2014 году его наградили знаком отличия Одесского городского главы «За заслуги перед городом».

Ранее сообщалось, что 31 октября на 96-м году умер старейший актер Алтайского края, заслуженный артист РСФСР Алексей Самохвалов. Прощание с актером состоится 2 ноября на основной сцене Алтайского краевого театра драмы им. В.М. Шукшина.

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