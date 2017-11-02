Волгоградская филармония: новый сезон, новый руководитель

Волгоград, 2 ноября 2017, 10:03 — REGNUM Руководить Волгоградской филармонией будет новый директор. Им стал Станислав Малых, ранее возглавлявший Волгоградский музыкальный театр. Знакомство с коллективом филармонии состоялось накануне, 1 ноября. Нового руководителя артистам лично представил председатель областного комитета культуры Владимир Попков, передаёт ИА REGNUM.
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Предшественница Малых Светлана Матова продолжит свою работы в комитете по охране объектов культурного наследия администрации Волгоградской области. В ведомстве она займёт должность заместителя председателя. По словам заместителя губернатора — председателя областного комитета культуры Владимира Попкова, Матова со своими задачами, поставленными перед ней учредителем, полностью справилась:
«Это рациональное использование государственного имущества, исполнение государственного задания, проведение аттестационных мероприятий, которых не было в филармонии много лет», — отметил чиновник.
Говоря о планах на будущее, новый руководитель Станислав Малых отметил, что нужно формировать новые программы и нести их в массы. Также он намерен приложить усилия для того, чтобы «филармония стала узнаваемым брендом региона».
Кадровые перестановки в Волгоградской филармонии пойдут учреждению только на пользу. В этом уверен председатель Союза композиторов России, заслуженный работник культуры РФ, композитор Павел Морозов, пишет «Волгоградская правда.ру».
По его словам, Малых, которого композитор знает уже давно, «всегда болеет душой за музыку, профессионалов своего дела, любит дисциплину, а ещё это человек слова».
«Такой руководитель сможет навести порядок и не только возродить учреждение культуры, но и дать новый импульс для развития», — отметил Павел Морозов.
О новом руководители известно, что он закончил Нижегородскую консерватории имени Глинки по классу вокала, пел в опере и на эстраде. Как солист он пел также в «Царицынской опере» и Волгоградском музыкальном театре, преподавал вокал в институте имени Серебрякова. Как артист активно сотрудничал с Волгоградским симфоническим оркестром, эстрадно-симфоническим оркестром Волжской филармонии, был участником множества концертных программ и праздничных мероприятий Волгоградской филармонии. Не раз становился лауреатом многих международных и всероссийских конкурсов, в своё время выступал на одной сцене с Анжеликой Варум и группой «Кармен». В перестроечные годы выпустил диски в Германии и Франции. А вернувшись в Волгоград, несколько лет руководил Волгоградконцертом.
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Добавим, что 1 ноября для Волгоградской филармонии стало знаковым не только из-за назначения нового руководителя. Накануне состоялось открытие нового сезона, знаменующееся концертом симфонического оркестра под управлением нового худрука и главного дирижера маэстро Андрея Аниханова. Концерт был посвящён 30-летию Волгоградского академического симфонического оркестра и 80-летию со дня рождения первого главного дирижера этого коллектива Эдуарда Серова. В программе прозвучали произведения Шостаковича, Вагнера, Мендельсона и Рахманинова. Вместе с оркестром сыграл один из самых ярких российских скрипачей своего поколения Айлен Притчин.
Как сообщало ИА REGNUM, с 10 октября в Волгоградской областной филармонии идёт реорганизация — её разделили на «Агентства по организации массовых и культурных мероприятий» и «Филармонию». Агентство будет заниматься закупочной деятельностью, второе учреждение — отвечать непосредственно за творчество. Решение чиновников о реорганизации в артисты, писатели и деятели искусств восприняли далеко не с радостью. На пресс-конференции артисты Волгоградской областной филармонии открыто заявили о развале волгоградской культуры и уничтожении культурных ценностей региона.
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