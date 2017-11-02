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Рэтнер подал в суд на актрису, обвинившую его в домогательствах

Культура

Актриса Мелани Келер заявила, что режиссер изнасиловал её десять лет назад

Лос-Анджелес, США, 2 ноября 2017, 09:53 — REGNUM  Американский режиссер Бретт Рэтнер подал в суд жалобу на актрису Мелани Келер, обвинившую его в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

20 октября актриса написала на своей старице в Facebook, что Рэтнер домогался к ней и изнасиловал. По словам Келер, это произошло десять лет назад.

В ответ на обвинение Рэтнер заявил, что это ложь, и актриса хотела опорочить его, преследуя корыстные цели. Соответствующую жалобу режиссер направил в федеральный суд штата Гавайи.

Адвокат Рэтнера Эрик Зейтс утверждает, что заявление Келер спровоцировало у его клиента «состояние глубокой депрессии, беспокойства и гнева». В иске режиссер потребовал обязать женщину выплатить компенсацию за моральный и профессиональный ущерб. Размер компенсации не разглашается.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Бретта Рэтнера обвинили в сексуальных домогательствах шесть женщин — актрисы Наташа Хенстридж, Оливия Манн и Кэтрин Таун, а также актриса и певица Джейми Рэй Ньюман и модель и певица Эри Сасаки.

В частности, Хенстридж рассказала, что это произошло, когда ей было 19 лет. После вечеринки в квартире режиссера, Рэтнер приставал к актрисе, после чего изнасиловал.

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