Нобелевская лекция Боба Дилана выйдет отдельной книгой

Вашингтон, , 09:28 — REGNUM Американское издательство Simon & Schuster выпустит Нобелевскую лекцию лауреата в области литературы Боба Дилана отдельной книгой. Об этом сообщается на сайте издательства.

Книга выйдет под названием The Essential Interviews в стандартном формате в твердой обложке. Объем произведения — 32 страницы. Лекция выйдет в ограниченном тираже — 100 экземпляров, каждый из которых будет подписан автором.

Стоимость обычной книги составит $17, с автографом — $2,5 тыс.

В своей лекции Боб Дилан размышляет о том, как его песни связаны с литературой. Музыкант приходит к выводу, что песенная лирика предназначена для исполнения, но не для чтения на страницах.

«Слова в пьесах Шекспира предназначались для выступления на сцене. Так же, как стихи в песнях предназначены для пения, а не для чтения на страницах», — отметил Боб Дилан.

Он также перечислил музыкантов, которые оказали влияние на его творчество (Бадди Холли, Сонни Терри, Брауни МакГи и другие) и книги, повлиявшие на Дилана еще со школьных времен («Моби Дик», «На Западном фронте без перемен» и «Одиссея»).

После обнародования лекции интернет-издание Slate проанализировало её текст и выяснило, что отдельные фразы взяты у портала SparkNotes, который помогает школьникам решать домашнее задание.

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