Украинских школьников лишат уроков физики, химии, биологии и географии

Одесса, Украина, , 08:52 — REGNUM Министр образования Украины Лилия Гриневич, во время своего визита в Одессу, подтвердила, что в ходе реформ системы образования на Украине готовы отказаться от изучения школьниками старших классов физики, химии, биологии и географии как отдельных предметов, сообщает 1 ноября украинский портал «Информационный центр».

Данные предметы, по словам Гриневич, планируется объединить в одну дисциплину, это предполагает изменение школьной программы для старших классов.

«Это возможно в профильной старшей школе, когда дети выбирают гуманитарный профиль и когда им не хватает времени на углубленное изучение интересующих их предметов», — сообщила министр.

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По ее словам, «часть предметов нужно каким-то способом объединить, чтобы они всё-таки имели общее представление про картину мира».

«Существует международный прогрессивный опыт, где естественные науки интегрированы в целостную картину мира, когда человек понимает природное явление со всех точек зрения», — добавила Гриневич, рассказав, что в ближайшее время такой эксперимент может быть проведен в 1−2 школах Украины, а лишь затем полученный опыт транслируют на все школы гуманитарного направления.

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Напомним, согласно результатам проведенного в начале октября 2017 года фондом «Общественное мнение» (ФОМ) опроса, качество школьного образования в России называют хорошим лишь 13% граждан. 45% оценивают его, как среднее. 30% респондентов считают качество образования в российских школах плохим.

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Добавим, Владимир Путин 12 октября 2017 года призвал правительство России предусмотреть расходы на повышение качества образования и квалификации работников этой сферы.

Он назвал ключевой задачей правительства формулирование «исчерпывающего перечня мероприятий на этот счет» и приказал «предусмотреть необходимые расходы».