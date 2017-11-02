«Я в панике»: Минкульт РФ выделил грант «Коляда-театру»

Екатеринбург, , 08:44 — REGNUM Екатеринбургский «Коляда-театр» получил грант от Министерства культуры России. Однако руководитель театра Николай Коляда растерялся от такого решения.

Минкульт выделил уральской труппе 1,5 млн рублей на постановку спектакля «Иван Федорович Шпонька и его тетушка». Театр должен реализовать эту сумму до конца текущего года.

«Вроде бы, радоваться надо, а я в панике. Все планы до конца года давным-давно сверстаны, — признался Коляда на своей странице в Facebook. — А тут, надо полагать, эти деньги надо потратить на спектакль, поставленный до конца 2017 года».

Режиссер отметил, что решение Минкульта выделить грант его театру стало неожиданным, так как ранее ведомство не выделяло материальную помощь, даже когда театр обращался с просьбами.

«Вот уже четыре года нам на все наши заявки из Минкультуры — ни ответа, ни привета, вообще — тихо, глухо было. На фестиваль просили хоть немножко каждый год — не давали ничего», — говорит Коляда.

Всего Министерство культуры РФ распределило 100 млн рублей между 13 театрами. «Коляда-театр» получил наименьшую сумму. Самый большой грант достался Иркутскому областному музыкальному театру на проект «Музыкальный язык театра» — 18 млн рублей.

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