В Москве ушел из жизни приемный сын Эльдара Рязанова

Москва, , 08:46 — REGNUM В Москве на 53-м году жизни скончался Олег Бердюгин, приемный сын известного советского и российского режиссера Эльдара Рязанова, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Один из друзей Бердюгина сообщил о его гибели на странице в одной из социальных сетей, позже информацию подтвердили на личной странице Олега. Он скончался поздно вечером 31 октября.

«Похороны 3 ноября в пятницу. В пятницу в 9:30 утра в морге, по адресу ул. Приорова, 10, будет прощание короткое. В 11:30 утра отпевание в храме Всех Святых на Соколе. В 13:00 того же дня прощание и погребение на Троекуровском кладбище», — сообщается на странице в Facebook.

Олег Бердюгин был сыном киноредактора Эммы Абайдуллиной и художником-конструктором Валерием Бердюгиным. После того, как пара развелась, Абайдуллина вышла замуж за Эльдара Рязанова. Известно, что приемный сын известного режиссера окончил ВГИК по специальности «режиссер игрового кино», после работал кинопродюсером.

Советский и российский режиссер Эльдар Рязанов скончался 30 ноября 2015 года от сердечной недостаточности. Знаменитому режиссеру было 88 лет.

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