За первую неделю «Матильда» собрала более 1 млн зрителей

Москва, , 07:52 — REGNUM Фильм Алексея Учителя «Матильда» за первую неделю проката посмотрели более миллиона человек. Об этом сообщает пресс-служба прокатчика картины, компания «Каро-премьер».

"Еще на этапе предпродаж мы установили рекорд, ни одна российская картина еще не приносила такие сборы до выхода в прокат, — рассказал глава компании Алексей Рязанцев. — Фильм продолжает работать, и на буднях его посмотрели уже более 1 млн человек».

Рязанцев уверен, что фильм посмотрят еще столько же зрителей. Прокатчик изначально рассматривал «Матильду» как главный фильм года. Глава компании также отметил, что кассовые сборы первой недели оказались выше ожиданий:

«Бокс-офис первой недели оказался даже несколько выше наших прогнозов, «Матильда» среди почти 100 российских картин этого года показала 4-е место по сборам первого уикенда».

Напомним, фильм Алексей Учителя вышел в прокат 26 октября. Еще до появления на большом экране картина вызвала широкий общественный резонанс. Представители общественного движения «Царский крест» назвали «Матильду» «антироссийской и антирелигиозной провокацией». Депутат Госдумы Наталья Поклонская обращалась в Генпрокуратуру проверить фильм. Некоторые сети кинотеатров отказались от показа фильма из-за угрозы безопасности.

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