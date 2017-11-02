В Калуге открылся фестиваль детских и юношеских любительских театров

Калуга, , 00:00 — REGNUM 1 ноября на сцене Инновационного культурного центра в Калуге стартовал традиционный всероссийский фестиваль «Калужские театральные каникулы». В 2017 году в нём примут участие более 300 начинающих актёров из 15 детских и юношеских любительских театров шести федеральных округов России, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На фестивале собрались актёрские труппы из Ленинградской, Калининградской, Вологодской, Челябинской, Свердловской, Новосибирской, Ростовской, Владимирской, Ярославской и Калужской областей, а также Башкирии, Удмуртии, Коми и Карелии.

Помимо выступления театральных объединений (а первыми свои работы уже представили калужские труппы), в рамках фестиваля организуют творческие лаборатории для режиссёров и театральных руководителей, проведут круглые столы по проблемам развития детского и юношеского любительского творчества. Также в программу «каникул» включена обширная экскурсионная программа и знакомство с музеями Калуги. Кроме того, откроется детский пресс-центр с выпуском фестивальной газеты «Кулиска». Торжественная церемония награждения и закрытие фестиваля состоятся 4 ноября.

Организаторами детского театрального фестиваля выступили: Министерство культуры Российской Федерации, Государственный Российский Дом народного творчества имени В.Д. Поленова, Министерство культуры и туризма Калужской области, Калужский областной центр народного творчества, а также Инновационный культурный центр города Калуги.

Напомним, всероссийский фестиваль детских и юношеских любительских театров «Калужские театральные каникулы» проходит в восемнадцатый раз. Главной целью фестиваля является дальнейшее развитие детского и юношеского театрального творчества в регионах Российской Федерации. За годы существования фестиваля, он стал одним из самых престижных форумов любительского театра в России и сыграл огромную роль в развитии детского любительского творчества. Первые его участники, став взрослыми людьми, посвятили себя искусству.