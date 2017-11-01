В театре имени Ленсовета назвали причину смерти актёра Сергея Кудрявцева

Санкт-Петербург, , 18:15 — REGNUM В Санкт-Петербурге на 57-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни скончался российский актёр театра и кино Сергей Кудрявцев. Об этом сегодня, 1 ноября, сообщает пресс-служба Санкт-Петербургского театра имени Ленсовета, в котором служил Кудрявцев.

Актёр был хорошо известен в Санкт-Петербурге. Он снялся в таких известных криминальных сериалах, как «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила», «Ментовские войны» и «Бандитский Петербург».

В театре имени Ленсовета Кудрявцев служил с 2005 года. По сообщению администрации театра, причиной смерти Кудрявцева стала тяжелая болезнь. С ней актер долго боролся, но она все-таки взяла верх. О какой именно болезни идёт речь, в театре не уточнили.

Про Кудрявцева известно, что он родился в Эстонской ССР в 1961 году. Окончив школу, он переехал в Ленинград. Там он успешно сдал экзамены и поступил в Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии на курс Горбачева.

Успешно закончив институт, Кудрявцев поступил на работу в Александринский театра, где проработал пять лет. Затем он работал в театрах имени Малышицкого, «Причастие» и гатчинском ТЮЗе. Затем он перешел в театр имени Ленсовета.

Там он участвовал в постановках таких спектаклей, как «Кровать для двоих», «Добрый человек из Сычуане», «Варвары», «Смешные деньги» и во многих других. Работу в театре Кудрявцев без каких-либо проблем совмещал с работой в кино.

По сообщению администрации театра имени Ленсовета, прощание с Кудрявцевым состоится в здании театра 3 ноября.