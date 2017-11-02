Теренс Малик: философия импровизации режиссёра-визионера

Москва, , 13:25 — REGNUM С 17 по 19 ноября проект «Иноекино» устраивает ретроспективу Терренса Малика. Фильмы «Пустоши», «Дни жатвы» и «Тонкая красная линия» покажут на больших экранах Москвы и Санкт-Петербурга.

«Терренс Малик — совершенно уникальный режиссер в мире кинематографа, — считает руководитель проекта «Иноекино» Алексей Бажин. — Затворник, неизменно гнущий свою линию, визионер и внимательный наблюдатель, он является настоящим магнитом для актеров самого высокого уровня, при этом использует их работу уже в ином пространстве и иными способами. Они у него как будто и не играют вовсе, а живут или существуют в кадре, бездействуют, чем-то своим заняты, но неизменно гармонируют с природой Создателя.

Методы Малика радикально отличаются от методов любого другого режиссера. Колыхание травы важнее военной экспрессии, а герой органично вписан в широкое поле в отрыве от разрушительной энергии цивилизации. Конечно, для Малика всегда природа была важнее человека, вернее, не так — человек для него не может существовать в отрыве от природы, без её тотального влияния на разум, действия и постижения сущности бытия.

Казалось бы, это кино не для зрителей вовсе, но как можно такое сказать, если несколько фильмов уже вписаны в историю кино ХХ века, такие как «Пустоши», «Дни жатвы» и «Древо жизни», а по миру есть множество больших ценителей философии режиссера. Поэтику Малика часто сравнивают с прозой Сэлинджера, но, конечно, это так, да не так. Так что я искренне рад, что мы сможем показать эти визионерские и «природные» картины на самых больших экранах двух столиц. И если герой «Сталкера» Тарковского говорил, что «человеку нужен человек», то Терренс Малик как бы говорит нам, что человеку необходимы природа, корни».

Режиссерским дебютом Малика стал фильм «Пустоши», в котором главные роли сыграли Мартин Шин и Сисси Спейсек. В основу картины легла история бандитов Чарльза Старквезера и Кэрил Фьюгей.

Лента входит в серию классических роуд-муви о паре любовников-злоумышленников, которые противопоставляют себя обществу. Тем не менее в своем фильме Малик не романтизирует образ персонажей, а наоборот, намеренно пародирует условности жанра: персонажи пытаются вести себя так, как, по их мнению, должны вести себя настоящие герои. Благодаря такому ходу, Малик раскрывает их внутреннюю скудость и бессмысленность.

Спустя три года на большие экраны вышел второй фильм — «Дни жатвы». Чтобы сэкономить бюджет, в ленте заняли малоизвестных на тот момент актеров. Костюмы для героев были сшиты из ношенной одежды и старой ткани, однако тут мотивом была уже вовсе не экономия, а стремление к реалистичности.

Так как в своем творчестве Малик отдает предпочтение «картинке», режиссёр поставил перед съёмочной группой задачу вести рассказ не словами и диалогами, а при помощи визуального ряда. Съемки шли очень медленно, потому что в основном проходили в короткий 20-минутный промежуток «золотого света», который предшествует закату.

Впоследствии многие кинокритики упрекали Малика в избыточной картинности, которая подавляла сюжетную составляющую фильма. Тем не менее отзывы на картину были в основном положительными. После «Дней жатвы» Малик отошел от режиссуры на целых 20 лет.

Работать над сценарием «Тонкой красной линии» он начал еще в 1989 году, однако в дальнейшем обращался к другим проектам и надолго забрасывал разработку сценария. Наконец в 1995 году начались переговоры с актёрами, а спустя еще два года — съёмки.

Лента повествует об американских солдатах, сражавшихся за Гуадалканал во время Второй Мировой Войны. Картина стала одним из лучших антивоенных фильмов и представляет собой философское размышление о добре и зле, смерти и перерождении, человеке и его вине перед миром.

Иллюстрация: Цитата к/ф «Тонкая красная линия». реж. Терренс Малик. 1998.США Разговор в поле Иллюстрация: Цитата к/ф «Тонкая красная линия». реж. Терренс Малик. 1998.США Брод Иллюстрация: Цитата к/ф «Тонкая красная линия». реж. Терренс Малик. 1998.США Атака Иллюстрация: Цитата к/ф «Тонкая красная линия». реж. Терренс Малик. 1998.США Впереди

Ключевые роли в фильме сыграли Джеймс Кэвизел, Эдриен Броуди, Джордж Клуни, Вуди Харрельсон, Джон Кьюсак и Шон Пенн. Помимо них, в картине также снимались Микки Рурк, Мартин Шин, Билли Боб Торнтон, Гэри Олдман, Вигго Мортенсен и Билл Пуллман. Однако ни один из них не появился в кадре после финального монтажа.

«Попытка соединять «авторское» и «голливудское» кино почти обречена на провал, но тем интересна, — комментирует кинокритик Дмитрий Теткин. — Терренс Малик один из крупнейших режиссёров, который даже в (анти)военном фильме «Тонкая красная линия» умудряется найти место для размышлений о красоте мира и таинстве существования. Конечно, здесь, в отличие от его более поздней работы «Рыцарь кубков» (которая гораздо в большей степени — свободная артхаусная фантазия), вы пока сможете найти и чёткий сюжет, и выверенную динамику, и реалистичную игру. «Тонкая красная линия» — фильм из тех немногих, что могут быть интересны самым разным группам зрителей от ценителей «боевиков» и «военных драм» до самых утончённых любителей поэтического кинематографа».

Все фильмы покажут на английском языке с русскими субтитрами. В московском кинотеатре «КАРО Октябрь» фильм «Тонкая красная линия» представит кинокритик Юрий Гладильщиков, ленты «Пустоши» и «Дни жатвы» — кинокритик и киновед Андрей Плахов. В Санкт-Петербурге в кинотеатре «Аврора» кинокритик и киновед Михаил Трофименков представит «Тонкую красную линию», оставшиеся два фильма — шеф-редактор журнала «Сеанс» Василий Степанов.

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