Воронеж: корабль-музей «Гото Предестинация» требует ремонта

Воронеж, , 17:22 — REGNUM Корабль-музей «Гото Предестинация» в Воронеже планируют отремонтировать — на эти цели из бюджета области выделено почти 2 млн рублей. Объявление о конкурсе на определение подрядчика размещено на сайте госзакупок 31 октября, сообщает ИА REGNUM.

В соответствии с документацией, ремонт необходимо провести до конца этого года. В перечень работ входит: замена брюканцев (обивка из смоленой парусины) рангоутных деревьев (фок, грот, бизань, бушприт), замена пушечного такелажа, замена такелажа крышек орудийных портов, замена фалрепных канатов исторических трапов корабля, замена рабочего такелажа исторических якорей, нанесение защитных покрытий на борт судна, а также в служебных помещениях, нанесение лакокрасочных покрытий на стоечное судно «Причал 1».

Победитель конкурса будет определен 13 ноября.

Судно «Гото Предестинация» является действующей копией первого российского линейного корабля. Он строился в 1698—1700 годах на Воронежской верфи по проекту Петра I, и был спущен на воду в 1700 году на воронежской верфи Воронежского адмиралтейства. Трехмачтовый корабль имел около 40 метров в длину; 9,5 метров ширины, был вооружен 58-пушками и имел богатый резной декор. Вместе с другими кораблями «Гото Предестинация» составила ядро русской эскадры на Азовском море.

Копия корабля создавалась по историческим материалам судостроителями из Павловска (Воронежская область) и Петрозаводска. Судно пришвартовано на Адмиралтейской площади Воронежа, для посетителей она открылась в 2014 году. Также судно действует в качестве прогулочного пассажирского теплохода.

В планах, заявленных властями при подготовке к открытию, значилось сделать туристической зоной набережную водохранилища до Северного моста. Пока эти планы не осуществились.