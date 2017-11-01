В Тюмени открылся исторический парк «Россия — Моя история»

Тюмень, , 16:57 — REGNUM В Тюмени открылся один из самых дорогих музеев — исторический парк «Россия — Моя история». На ремонт бывшего музея изобразительного искусства, мультимедийное и интерактивное оборудование было затрачено 761 млн рублей. Ради торжественной церемонии открытия 1 ноября была перекрыта улица Орджоникидзе, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Музей «Россия — Моя история» расположился в четырехэтажном здании бывшего музея ИЗО по улице Орджоникидзе, 47. Четыре ультрасовременные экспозиции напоминают оживший учебник истории и посвящены Рюриковичам, Романовым, истории XX века, знаменитым тюменцам и освоению Сибири.

Тюмень стала очередным городом страны, где открылся исторический парк, посвященный России. Первый появился в Москве в 2015 году. Затем в Екатеринбурге, Уфе, Ставрополе, Якутске, Махачкале и Волгограде. Идея проекта принадлежит ответственному секретарю Патриаршего совета по культуре епископу Егорьевскому Тихону (Шевкунову). Реализует Фонд гуманитарных проектов при поддержке администрации президента РФ и ПАО «Газпром». Всего планируется открыть 18 музеев с единым названием «Россия — Моя история».

Церемония открытия музея была зрелищной — с выступлением лучших творческих коллективов Тюмени и ожившими картинами фильма «Тобол», который скоро выйдет на экраны. Оценить ее можно было в ходе прямой трансляции ГТРК «Регион-Тюмень». Мобильная викторина, памятники российской архитектуры в формате 3D, виртуальная прогулка по Тобольскому Кремлю, фотозоны, инстапринтер и прочие достижения техники непременно понравятся молодым людям.

Отметим, что билет в этот оживший учебник истории для взрослых будет стоить 150 рублей. Дети до 18 лет, студенты вузов, многодетные семьи, Герои Советского Союза и РФ, полные кавалеры ордена Славы, инвалиды и пенсионеры могут посетить этот исторический парк бесплатно .

Однако важность парка «Россия — Моя история» оценили не все тюменцы. Они подсчитали, что за 761 миллион рублей можно было построить школу или детский сад, купить 50 томографов. Но в целом люди признают, что современным детям необходимы музеи с завораживающими технологиями.

«Русь тем и славилась, что люди готовы были умереть с голоду, но культурные ценности сохраняли, а сейчас готовы за «Доширак» продаться, животы отрастили и возмущаются. Для таких и строят исторический парк. Может хоть немного к культуре приобщатся нищие духом», — пишут тюменцы в соцсетях.

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