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Умер актер Сергей Кудрявцев

Культура

В последнее время он боролся с тяжелой болезнью

Санкт-Петербург, 1 ноября 2017, 15:36 — REGNUM  В Санкт-Петербурге на 57 году ушел из жизни актер театра и кино Сергей Кудрявцев, информацию о преждевременной смерти артиста подтвердили в Театре Ленсовета в Санкт-Петербурге, сообщает 1 ноября издание «Регион Онлайн».

«С прискорбием сообщаем, что 1 ноября в 2017 году на 57-ом году жизни после тяжелой болезни скончался артист Сергей Кудрявцев», — сказал собеседник в театре.

Отмечается, что причиной преждевременной смерти стала тяжелая болезнь актера. Прощание с ним состоится 3 ноября в театре Ленсовета, начало траурного мероприятия в 12:00.

В театре «Ленсовета» актер проработал 12 лет. Он исполнял роли в спектаклях «Кровать для троих», «Варвары», «Добрый человек из Сычуане» и многих других. Кинозрителям он известен участием в сериалах «Идиот», «Ментовские войны» и «Улица разбитых фонарей».

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