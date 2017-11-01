Умер актер Сергей Кудрявцев

Санкт-Петербург, , 15:36 — REGNUM В Санкт-Петербурге на 57 году ушел из жизни актер театра и кино Сергей Кудрявцев, информацию о преждевременной смерти артиста подтвердили в Театре Ленсовета в Санкт-Петербурге, сообщает 1 ноября издание «Регион Онлайн».

«С прискорбием сообщаем, что 1 ноября в 2017 году на 57-ом году жизни после тяжелой болезни скончался артист Сергей Кудрявцев», — сказал собеседник в театре.

Отмечается, что причиной преждевременной смерти стала тяжелая болезнь актера. Прощание с ним состоится 3 ноября в театре Ленсовета, начало траурного мероприятия в 12:00.

В театре «Ленсовета» актер проработал 12 лет. Он исполнял роли в спектаклях «Кровать для троих», «Варвары», «Добрый человек из Сычуане» и многих других. Кинозрителям он известен участием в сериалах «Идиот», «Ментовские войны» и «Улица разбитых фонарей».