Марго Робби сыграет принцессу в детском фильме

Лос-Анджелес, США, , 15:23 — REGNUM Элизабет Бэнкс и Марго Робби объединились для съемок в детском фильме «Принцесса в бумажном мешке» (The Paper Bag Princess), в основу которого ляжет сказка Роберта Манша, выпущенная им в 1980 году, об этом 31 октября сообщил портал The Hollywood Reporter.

Добиться получения прав на экранизацию удалось кинокомпании Universal, Элизабет Бэнкс будет заниматься режиссурой, в роли продюсера проекта выступит писатель и сценарист Макс Ханделман.

Сценарий к киноадаптации сказки напишет Кэти Силберман, которая ранее была продюсером таких фильмов как «Красотки в бегах» (2015) и «В активном поиске» (2016).

Книга Роберта Манша рассказывала о принцессе, которая должна была выйти замуж за прекрасного принца по имени Шарм. В какой-то момент на их королевство нападает Дракон. Он сжигает замок и похищает принца.

Оставшаяся без нормальной одежды принцесса надевает бумажный пакет и в таком виде отправляется побеждать дракона. Когда она спасает принца, тот неблагодарно говорит ей, что она не похожа на принцессу. После этого она бросает его.

Напомним, в октябре 2017 года стало известно, что Марго Робби может присоединиться к Джареду Лето на съемочной площадке байопика про основателя Playboy Хью Хефнера. Еще при жизни Хефнера в ответ на предложение магната сняться в знаменитом журнале актриса ответила отказом.

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