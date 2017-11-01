Джозеф Гордон-Левитт заменил Пола Дано в небесном триллере «7500»

Лос-Анджелес, США, , 14:58 — REGNUM Джозеф Гордон-Левитт заменит на съемочной площадке триллера «7500» актера Пола Дано, который оставил проект из-за проблем с планированием съемок, об этом 31 октября сообщил портал Variety.

Гордон-Левитт исполнит в картине роль второго пилота самолета, следующего рейсом из Берлина в Париж. Во время полета в кабину пилотов проникают террористы, требующие изменить курс, главный герой оказывается в весьма непростой ситуации.

На должность режиссера картины назначен Патрик Воллрат, картина «7500» станет его дебютным полнометражным фильмом. В 2015 году Воллрат был номинирован на премию «Оскар» за свою короткометражку «Все будет хорошо».

«Сегодня Джозеф — один из самых выдающихся экранных актеров, мы не можем дождаться того момента, когда сможем начать работать с ним и увидеть, какую магию он привнесет в эту сложную роль», — сказал режиссер.

В роли продюсеров картины выступят Джонас Каценштейн и Максимилиан Лео, к ним также присоединятся Франц Новотны и Александер Глер.

Напомним, последними работами Джозефа Гордон-Левитта в кино стали роли в фильмах: «Город грехов 2: Женщина, ради которой стоит убивать» (2014), «Прогулка» (2015) и «Сноуден» (2016). В 2013 году вышла его картина «Страсти Дон Жуана», в которой он также сыграл главную роль.