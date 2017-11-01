«Стену скорби» в Москве назвали прививкой от исторического беспамятства

Москва, , 14:51 — REGNUM Крупные памятники жертвам политических репрессий, подобные «Стене скорби» в Москве, необходимо установить и в других регионах Российской Федерации, заявил 1 ноября корреспонденту ИА REGNUM координатор общероссийской общественной организации «Юристы за права и достойную жизнь человека» Александр Брод. По его словам, благодаря обществу «Мемориал» и другим общественным организациям, за четверть века проделана большая работа, и сейчас во многих регионах есть мемориальные камни и памятные знаки репрессированным, жертвам ГУЛАГа.

«Меня потряс в своё время памятник «Маска скорби» в Магадане. Я думаю, это правильно, если в регионах будут появляться такие более значимые монументы, выполненные профессиональными скульпторами, и это тоже будет определенной прививкой обществу от исторического беспамятства», — отметил Александр Брод.

Он добавил, что открытие «Стены скорби» в Москве — важное событие не только для столицы, но и для всей России, так как необходимо избавиться от «исторического нигилизма» и учесть ошибки прошлого, чтобы не допустить их повторения в будущем.

Отметим, памятник «Стена скорби» воздвигли на государственные средства и народные пожертвования. Общая сумма собранных частным образом средств составила более 45 млн рублей. Мемориал стал первым большим проектом Фонда Памяти. Проект реализован в соответствии с указом президента РФ от 30 сентября 2015 года №487 «О возведении мемориала жертвам политических репрессий».

«Стена скорби» достигает шести метров в высоту и 35 метров в длину. Это двухсторонний барельеф, изготовленный из 80 тонн бронзы. Мемориал официально открыт к посещению всеми желающими с 30 октября 2017 года.

Читайте полную трансляцию церемонии открытия памятника в материале ИА REGNUM : Путин открыл в Москве «Стену скорби»

Добавим, как ранее сообщало ИА REGNUM, в памятных мероприятиях также приняла участие делегация из Якутии. Участники возложили цветы к камню под номером 19, привезенному из села Хандыга Томпонского района Якутии. По указанию главы Якутии Егора Борисова камень был доставленв Москву из Томпонского района, где располагались лагеря «Дальстроя».

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