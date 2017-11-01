Актер сериала «Секс в большом городе» рассказал о сексуальном преследовании

Лос-Анджелес, США, , 13:22 — REGNUM Актер сериала «Секс в большом городе» Жилль Марини открыто заявил о том, что он стал жертвой сексуальных домогательств со стороны влиятельных лиц Голливуда, об этом 1 ноября сообщило издание The Independent.

«Я стал куском мяса для многих руководителей Голливуда», — сказал Марини.

«Я не видел, чтобы многие мужчины использовали хэштэг #MeToo, — добавил актер, — и причина в том, что это печать, это позор, ты теряешь свою мужественность».

Марини рассказал, что после того, как он сыграл в сериале «Секс в большом городе» привлекательного соседа Данте, он начал получать непристойные предложения от «чрезвычайно влиятельных людей».

«Когда молодой человек становится жертвой изнасилования, сексуального преследования или прикосновений… Вы никогда не узнаете (об этом — ИА REGNUM ), но эти люди существуют», — заявил Жилль Марини.

Напомним, в октябре 2017 года в центре сексуального скандала оказался известный голливудский продюсер Харви Вайнштейн. Многие известные актрисы обвинили его в сексуальных домогательствах.

На данный момент в отношении него полицией Лос-Анджелеса проводятся следственные мероприятия. Сам Вайнштейн отрицает обвинения в изнасилованиях.

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