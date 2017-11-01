Китайский кинопрокат не спас создателей «Бегущего по лезвию 2049»

Пекин, , 12:45 — REGNUM Создателям фильма «Бегущий по лезвию 2049» не удастся компенсировать в мировой кассе неудачу проката в США, картина плохо стартовала в Китае, об этом 31 октября сообщил портал Film.

Издание отмечает, что лента сильно отличается от любой другой современной научно-фантастической картины. Это умный, интроспективный и местами головокружительный фильм.

По мнению автора заметки, похоже, что это именно то, что сегодня не вызывает интерес зрителей. На данный момент кассовые сборы фильма в США составили всего $ 81 млн.

Обычно, если картина проваливается в США, у создателей и дистрибьюторов всегда есть надежда на то, что она сможет отыграть в мировом прокате, например — в Китае. Однако «Бегущий по лезвию 2049» не пришелся по душе и китайскому зрителю, не помог даже перенос премьеры на 27 октября 2017 года.

В итоге за первый уик-энд показа в Китае картина смогла собрать только около 55−60 млн юаней (около $ 8,3−9 млн). Даже провалившийся в прокате США «Геошторм» смог заработать в первые выходные показа в Китае $ 10,1 млн.

Напомним, фильм Дени Вильнева «Бегущий по лезвию 2049» является сиквелом оригинальной картины, вышедшей в 1982 году. Главные роли в нем исполнили Харрисон Форд и Райан Гослинг.

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