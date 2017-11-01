Селена Гомес стала «Женщиной года» по версии Billboard

Лос-Анджелес, США, , 12:14 — REGNUM Американская певица и актриса Селена Гомес стала «Женщиной года» по версии журнала Billboard. Об этом сообщается на сайте издания.

«Селена не просто занимает лидирующие позиции в музыкальных чартах, она постоянно вдохновляет молодых женщин по всему миру быть настоящими, работать с полной самоотдачей и не бояться использовать право голоса. Она никогда не боялась выражать свое мнение и использовала свое положение для помощи нуждающимся, — отметил глава The Hollywood Reporter — Billboard Media Group Джон Амато, — Мы рады иметь возможность назвать ее нашей «Женщиной года».

В 2015 и 2016 годах песни Гомес входили в ТОП-10 чарта Billboard Hot 100. Пять альбомов певицы были в десятке лучших рейтинга Billboard 200. Помимо этого, Селена Гомес отличилась в киноиндустрии.

Церемония вручения награды состоится 30 ноября в Лос-Анджелесе на ежегодном вечере Billboard Women in Music.

Ранее сообщалось, что канадский хип-хоп-исполнитель, актёр и продюсер Дрейк побил рекорд певицы Адель, получив 13 наград музыкальной премии Billboard Music Awards.

Он стал победителем в категориях «Лучший артист», «Лучший певец» и «Лучший рэпер». Кроме того, его альбом View признади лучшим альбомом в стиле рэп.

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