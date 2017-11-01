Про конструктора DeLorean из «Назад в будущее» снимут фильм

Филадельфия, США, , 11:53 — REGNUM Режиссеры из Филадельфии Дон Арготт и Шина М. Джойс намерены снять полудокументальный фильм о создателе культового автомобиля DeLorean — Джоне Захария Делореан, об этом 31 октября сообщило издание Philly.

Сообщается, что главную роль в картине исполнит Алек Болдуин, в съемках также примет участие звезда «Дедпул» Морена Баккарин, она сыграет жену Джона Делореан.

По информации, имеющейся у издания, фильм будет представлять собой набор игровых сцен, смешанных с интервью друзей Делореан, членов семьи и коллег конструктора.

Джон Делореан много лет работал в таких крупных автомобильных компаниях как Packard и Chevrolet. Он даже занимал пост вице-президента General Motors (GM) и работал по направлению производства легковых автомобилей и грузовиков.

В 1973 году он ушел из GM и основал собственную компанию DeLorean Motor Co., которая в 1981 году выпустила свою единственную модель — DeLorean DMC-12. Автомобиль довольно быстро стал популярным.

В 1982 году ФБР обвинило конструктора в торговле кокаином, в 1984 году обвинения были сняты, но скандал нанес серьезный ущерб его репутации. В 1999 году Делореан вынужден был объявить о банкротстве компании.

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