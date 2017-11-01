Из популярного американского сериала вырезали упоминание о Спейси

Лос-Анджелес, США, , 10:57 — REGNUM Из сценария популярного американского сериала «Это мы» убрали упоминание об актере Кевине Спейси из-за разгоревшегося вокруг него скандала, сообщает Entertainment Weekly.

Речь идет об эпизоде, события которого происходят в 2008 году. По сюжету, друг одного из главных героев сериала рассказывает, что получил роль в фильме Спейси и приглашает приятеля на вечеринку, которую устраивают для съемочной группы.

Эпизод отсняли за два месяца до скандала вокруг актера, поэтому сходство с реальными обвинениями в его адрес случайны. Тем не менее студия 20th Century Fox Television решила вырезать упоминание о Спейси.

Напомним, американский актер Кевин Спейси признался в своей нетрадиционной ориентации после того, как актер Энтони Рэпп обвинил Спейси в сексуальных домогательствах. По словам Рэппа, в 1986 году они вместе играли в одном из бродвейских мюзиклов. Спейси пригласил Рэппа на свою вечеринку, где пытался соблазнить актера (на тот момент Рэппу было 14 лет).

Читайте также: Энтони Рэпп обвинил Кевина Спейси в сексуальных домогательствах

После этого заявления Спейси признался, что ничего не помнит, однако очень сожалеет о случившемся. Он добавил, что эта история подтолкнула его на признание в своей нетрадиционной ориентации.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что телеканал Netflix решил закрыть телесериал «Карточный домик», в котором Кевин Спейси исполняет главную роль. Это произошло после того, как актера обвинили в педофилии и сексуальных домогательствах.

Читайте ранее в этом сюжете: Сериал «Карточный домик» будет закрыт из-за Кевина Спейси