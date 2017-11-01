Путин приветствовал участников XXI Всемирного русского народного собора

Москва, , 10:31 — REGNUM Сегодня, 1 ноября, президент России Владимир Путин направил приветствие Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, участникам, организаторам и гостям Всемирного русского народного собора, сообщается на сайте Кремля.

В 2017 году тема XXI Всемирного русского народного собора — «Россия в XXI веке: исторический опыт и перспективы развития».

Путин заявил, что этот авторитетный форум. На протяжении многих лет он собирает в Москве представителей Русской Православной Церкви, органов власти, общественных и религиозных организаций для обсуждения наиболее значимых проблем.

Президент выразил уверенность, что и нынешний форум поднимет важные и самые острые вопросы современности.

«Россия всегда была сильна традициями народного единения и сплочённости. Ратовала за укрепление мира, сотрудничества, доверительного, взаимополезного диалога со своими партнёрами», — говорится в приветствии участникам Собора.

По мнению президента РФ, только сохраняя это историческое наследие, нравственную и духовную опору, можно двигаться вперёд, добиваться поставленных целей.

Путин пожелал участника и гостям XXI Всемирного русского народного собора успешной и плодотворной работы.

Как сообщает ИА REGNUM, 1 ноября в Москве в храме Христа Спасителя под председательством патриарха Московского и всея Руси Кирилла начинает работу ХХI Всемирный русский народный собор (ВРНС). Участники обсудят исторический опыт и перспективы развития России в XXI веке.

Напомним, в 2016 году темой XX Всемирного русского народного собора стала «Россия и Запад: диалог народов в поисках ответов на цивилизационные вызовы». Обсуждались отношения России и Запада.

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