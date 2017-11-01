Старейший актер Алтая скончался на 96 году жизни

Барнаул, , 10:10 — REGNUM Старейший актер Алтайского края, заслуженный артист РСФСР Алексей Самохвалов скончался вечером 31 октября на 96 году жизни. Об этом сообщается на сайте Алтайского краевого театра драмы им. В.М. Шукшина.

«Сегодня, 31 октября в 17:00, на 96-ом году жизни скончался старейший актер на Алтае, патриарх алтайской сцены, заслуженный артист России Алексей Николаевич Самохвалов», — говорится в сообщении.

Прощание с актером состоится 2 ноября на основной сцене театра.

Алексей Самохвалов родился в 1922 году в Тюмени. Через некоторое время его семья переехала в Барнаул. В 1941 году закончил студию «Красный факел» при Новосибирском драматическом театре.

Свой творческий путь Самохвалов начал в Барнаульском драмтеатре, затем работал в театрах Сибири и Дальнего Востока. В 1974 году вернулся в труппу Алтайского краевого театра драмы.

В 1979 году он получил звание «Заслуженный артист РСФСР». Самохвалов исполнил порядка 300 ролей и поставил 40 спектаклей. Последний раз артист сыграл на сцене в спектакле «Пиковая дама» 10 декабря 2016 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Названа точная причина смерти актёра Дмитрия Марьянова