Друг Джигарханяна опроверг его задержание

Москва, , 08:59 — REGNUM Поступившую от СМИ информацию о попытке взлома Арменом Джигарханяном двери в квартиру жены, и последующем его задержании, опроверг 1 ноября друг народного артиста СССР, Артур Согомонян.

«Очередная ложь», — прокомментировал он случившееся журналистам РИА Новости, добавив, что Джигарханян был с представителем местного ЖЭКа, и поднялся, чтобы забрать свои документы.

«Виталина (супруга артиста, прим. ИА REGNUM ) не отдала ни одного документа, включая загранпаспорт, пенсионное свидетельство, медицинский страховой полис, но замки были поменяны», — добавил друг артиста.

Кроме того, Согомонян уверил журналистов, что его самого в Москве в тот момент не было (жена Джигарханяна утверждала обратное, прим. ИА REGNUM )

«Никакого наряда (полиции, прим ИА REGNUM ) не было, я, кстати, тоже в это время находился не в Москве, а был с Арменом Борисовичем на телефонной связи», — сообщил Согомонян.

Напомним, неделю назад ИА REGNUM сообщало о проводимом в театре Армена Джигарханяна обыске, связанном, по заявлению сотрудников полиции, с уголовным делом о краже паспорта народного артиста.

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Ранее Джигарханян заявлял, что в его жизни «произошли не очень хорошие процессы», что его супруга причинила ему много боли, «много несправедливой боли», и что он не желает её видеть, так как «она повела себя гнусно, она вор, а не человек», и могла желать его смерти из корыстных мотивов.

Добавим, 30 октября в ток-шоу Андрея Малахова «Прямой эфир», прозвучала информация о том, что Цимбалюк-Романовская (жена Джигарханяна) покинула территорию России вместе со своими родителями. По озвученным предварительным данным, она могла уехать в Нью-Йорк, Тель-Авив или Киев.

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