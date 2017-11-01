В «Ночь искусств» в Москве пройдет более 400 мероприятий

Москва, , 08:40 — REGNUM В ночь с 4 на 5 ноября в Москве пройдет культурно-образовательная акция «Ночь искусств». Акция пройдет в пятый раз. Запланировано проведение около более 400 мероприятий, сообщается на портале мэра Москвы.

В частности, будут проведены 42 мастер-класса, 28 творческих встреч, 122 концерта и представления, 36 спектаклей и перформансов, 19 лекций, 15 кинопоказов, 15 викторин и интерактивных занятий, 124 экскурсии.

В акции примут участие Московский зоопарк, художественные школы, музеи. В Третьяковской галерее откроется выставка «Москва сквозь века».

Оригинальными местами проведения акции станут вокзалы и мосты. Здесь пройдут концерты и спектакли.

В «Ночь искусств» для посетителей с 18:00 до полуночи будут открыты свыше 190 учреждений культуры Москвы, в том числе 58 театров, четыре кинотеатра сети «Москино», 100 музеев и выставочных залов, 29 библиотек и культурных центров.

В акции принимают участие 3,5 тысячи артистов и деятелей искусств.

«Ночь искусств» традиционно состоится в День народного единства. В 2017 году ее слоганом станет «Искусство объединяет».

В мэрии отметили, что акция призвана продемонстрировать богатство и разнообразие этнических и региональных культур, а также вызвать интерес жителей и гостей столицы к прошлому и настоящему Москвы.

Вход на мероприятия «Ночи искусств» свободный, но на некоторые события надо предварительно зарегистрироваться.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году в Москве четвертая «Ночи искусств» прошла под девизом «Время создавать». В акции приняли участие порядка 270 учреждений культуры столицы.

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