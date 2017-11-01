Русский «Мир» пришел во Францию

Бордо, Франция, , 11:03 — REGNUM На набережной реки Гаронны в городе Бордо уже несколько дней царит оживление. В город Бордо из Санкт-Петербурга прибыл фрегат «Мир». По словам молодых матросов, «Мир» будет находиться в Бордо до 6 ноября. Все это время горожане смогут не только любоваться трехмачтовым судном со стороны, но и пройти на корабль, где русские моряки с удовольствием проведут для них экскурсию и покажут, как развернуть и свернуть паруса.

Учитывая, что на этой неделе у французских школьников каникулы, интерес к русскому паруснику очень большой. Российский флаг, развевающийся над «Миром», виден издалека. И гуляя по набережной, со всех сторон только и слышно «рюс… рюс».

Парусник «Мир» с самого начала был построен как учебный и принадлежит Государственному Университету морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова. Корабль длиной почти 110 метров был спущен на воду в 1987 году и сначала над ним был поднят флаг Советского Союза. Парусник предназначен для прохождения плавательной практики не только российскими курсантами, но и курсантами мореходных учебных заведений других стран, в частности Англии и США.

Судно неоднократно принимало участие международных гонках парусников. Самым ярким стало участие корабля в международной гранд регате Коламбус-92, посвященной пятисотлетнему юбилею открытия Америки Христофором Колумбом. «Мир» пришел к финишу абсолютным победителем. В 2003 и 2004 годах УПС «Мир» принимал участие в регате «Талл Шипс Рейсес» и выиграл главный приз — большую серебряную тарелку. Это был беспрецедентный случай. С самого начала истории регаты, которая берет свое начало в 1956 году, «Мир» единственное судно класса «А», завоевавшее главный приз два раза подряд.

Людмила Лис © ИА REGNUM Парусник «Мир» Людмила Лис © ИА REGNUM Парусник «Мир» Людмила Лис © ИА REGNUM Парусник «Мир»

Высота мачт «Мира» 49,5 метров, экипаж — 199 человек. Молодые матросы не теряют времени даром. На глазах любопытных французов они обучаются обращению с парусами. С замиранием сердца горожане следят за работающими на большой высоте русскими моряками. Они не могут скрыть восхищения слаженными действиями команды. Чтобы пройти на корабль, нужно постоять в очереди несколько минут, а затем еще подождать немного, пока спустятся на берег пришедшие раньше гости.

«Я сам моряк, поэтому мне очень интересно, как у русских там все устроено», — сказал мне один мсье явно пенсионного возраста.

Потом он поднялся на корму и долго стоял там с серьезным видом, делясь впечатлениями со своим товарищем. А подумала, что эти молодые русские ребята, пришедшие с «Миром» на французскую землю, делают напрасными усилия недоброжелателей нашей страны, которым всегда неймется. Чего только они не предпринимали, ‑ и арестовывали парусник «Седов», и не отдавали «Мистрали» и в СМИ постоянно ведут антироссийскую пропаганду. Но се напрасно. Русские пришли во Францию с «Миром». И французам это нравится.

Людмила Лис © ИА REGNUM Парусник «Мир» Людмила Лис © ИА REGNUM Парусник «Мир» Людмила Лис © ИА REGNUM Парусник «Мир»

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