Москва увековечит память ещё четырёх дивизий народного ополчения

Москва, , 20:14 — REGNUM В Москве установят мемориальный комплекс в знак памяти четырёх дивизий народного ополчения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе столичного парламента 31 октября. По словам председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова («Единая Россия»), в планах также создание памятного сквера.

«Памятный знак, посвящённый четырем дивизиям Московского народного ополчения «второй волны» формирования, должен появиться в 2018 году в сквере на 2-й Песчаной улице. В наших планах создать и сквер, посвящённый народному ополчению Москвы. Напомню, что в сентябре прошлого года уже были открыты три закладных камня на местах будущих памятников 6-й дивизии народного ополчения Дзержинского района, 18-й дивизии народного ополчения Ленинградского района и 21-й дивизии народного ополчения Киевского района», — отметил Алексей Шапошников.

По словам начальника отдела монументов, памятных знаков и мемориальных досок департамента культурного наследия города Москвы Сергея Половинкина, в настоящее время ведётся работа над тем, чтобы сквер, в котором планируется установить представленный памятник, получил наименование «Сквер народного ополчения».

«Очень важно, чтобы представленный памятник появился именно там. Важно и то, что создаётся он силами молодых скульпторов и архитекторов, выпускников ведущих столичных художественных вузов. Это лучшая демонстрация преемственности поколений», — подчеркнул он.

Отметим, что у проекта будущего памятного знака есть одна особенность — разработчики проекта включили в него интерактивную панель.

«Над тем, как это будет выглядеть в конечном итоге, ещё предстоит поработать, но уверен, что интерактивная панель придаст всей композиции особое звучание. Люди, которые придут в сквер, увидят не только саму скульптурную композицию, но и живые лица москвичей, вставших на защиту своего родного города», — сообщил председатель комиссии по монументальному искусству, заслуженный архитектор РФ Игорь Воскресенский.

Архитектор проекта Александра Вознесенская, в свою очередь, добавила, что приступая к работе над монументом, который представляет собой собирательный образ четырёх дивизий Московского народного ополчения «второй волны», пришлось много работать в архивах, просмотреть километры кинохроники военных лет.

«Наша цель была представить в скульптурной группе людей, которые именно тогда уходили на фронт. Поэтому особое внимание мы уделили их экипировке, одежде. Разрабатывая общий проект, приняли во внимание и все архитектурные особенности места, где предполагается установить монумент, — на пересечении Песчаной и 2-й Песчаной улиц», — заключила она.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Москве рассмотрят вопрос об учреждении Дня памяти Московского народного ополчения 1941 года. Также планируется запустить интернет-сайт на базе Государственного музея обороны Москвы, где будут размещены поимённые списки московских ополченцев, их краткие биографии, фотографии, письма и документы из семейных и государственных архивов. Кроме того, предлагается разработать и внедрить единый стандарт школьного музея Воинской славы в Москве, а также включить в методику составления «Московского рейтинга лучших школ» наличие и качество работы музеев в образовательных учреждениях.

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