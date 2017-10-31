В Угличе Ярославской области снимают фильм о князе Андрее Большом

Углич, Ярославская область, , 17:24 — REGNUM В Угличе Ярославской области начались съемки документального фильма с рабочим названием «Рыцарь Средневековья — князь Андрей Большой». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил член съемочной группы журналист Алексей Суслов.

Съемки идут на средства президентского гранта, который получил угличский оператор Иван Бизин. Андрей Большой — брат великого князя Московского Ивана Третьего — был угличским князем. С ним связан расцвет города в XV веке, сохранившаяся до сих пор палата княжеского дворца Андрея Большого является древнейшей гражданской постройкой Ярославской области. В 1491 году Иван III обвинил брата в измене (сговоре с ордынским ханом Ахматом) и заключил в тюрьму, где он позже скончался. Были лишены свободы и умерли и в заключении и его дети.

«В официальной истории Андрей Большой до сих пор предстает изменником, сепаратистом, но это не так. Есть исследования, литература, которая говорит о том, что князь Андрей, напротив, был настоящим рыцарем, последним рыцарем Русского Средневековья. Он помог своему брату, приведя войска на Угру, после чего татары отступили. Андрей мог бы бороться с братом, но не делал этого по высоким моральным соображениям. Он мученик, жертва властолюбия Ивана Третьего. Мы надеемся, что фильм поможет «реабилитации» князя, а в дальнейшем в городе ему будет поставлен памятник», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Алексей Суслов.

Ведущим фильма выступает известный ярославский краевед Владимир Гречухин, автор книги о князе Андрее Большом «Лики Четвертого Рима». Съемки идут в Угличе, Ферапонтовом монастыре в Вологодской области, в Красном Холме Тверской области. Планируются съемки в Архангельском соборе Московского Кремля, где похоронен князь. Консультантом выступает искусствовед Анатолий Горстка. В фильме используются и постановочные съемки, воссоздающие атмосферу тех времен.

Завершить работу над фильмом планируется в декабре, премьера пройдет в Угличе, после чего авторы планируют показать ленту на местном и региональном телеканалах.