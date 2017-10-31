Изменить порядок регистрации памятников культуры: советы вместо экспертизы

Саратов, , 17:22 — REGNUM Правительство Саратовской области подготовило предложения по внесению поправок в федеральный закон об объектах культурного наследия РФ, предусматривающих упрощение процедуры включения выявленных объектов в реестр — без экспертизы, на основании рассмотрения этого вопроса на научно-методических советах. Как сообщает ИА REGNUM, в настоящее время в регионе государственной историко-культурной экспертизы ждут более 4 тыс. выявленных объектов в Саратове, Энгельсе, Балаково и Вольске.

На депутатских слушаниях в облдуме и. о. начальника управления по охране объектов культурного наследия регионального правительства Владимир Мухин констатировал, что в области находится свыше 5 тыс. объектов культурного наследия, из них 960 уже внесены в госреестр, 4351 имеют статус выявленных. Между тем, по поручению президента Владимира Путина в 2018 году должна завершиться работа по формированию реестра объектов культурного наследия.

«Тема охраны объектов культурного наследия приобретает все большую популярность и актуальность. Это связано с внесением изменений в федеральный закон об охране объектов культурного наследия в конце 2016 года. Возросло внимание к памятникам культуры, как со стороны государственных структур, так и со стороны гражданского общества», — пояснил Мухин.

По его словам, на сегодняшний день в единый реестр объектов культурного наследия народов РФ внесены сведения по 100% объектов, находящихся в регионе. Однако актуальной остается проблема памятников со статусом выявленных. Такая ситуация характерна для российских городов, где 100 тыс. таких объектов. Они не включены в реестр, но и не исключены из списка. В регионе список выявленных объектов нуждается в скорейшей корректировке, отметил он.

Другое направление охраны памятников — разработка проектов границ территории объектов культурного наследия, что позволяет обеспечить системную защиту памятников. Как отметил Мухин, в регионе установлено 295 границ памятников культуры, но действуют 22 зоны охраны.

«Этого недостаточно, памятников гораздо больше, например, для решения всех вопросов по Саратову необходимо разработать 50 проектов зон охраны. Управление подготовило предложение об увеличении финансирования государственного задания, потому что без увеличения этот объем работ может быть завершен только к 2034 году. Надеюсь, что при рассмотрении депутатами бюджета мы вернемся к этому вопросу», — подчеркнул Мухин.

Он обратил внимание на то, что временным выходом стала разработка защитных зон памятников культуры, которые позволяют ограничить проведение строительных и других работ в непосредственной близости от объектов культурного наследия. Кроме того, по его мнению, выполнение всех полномочий требует расширения штата. Сейчас в управлении работают 8 человек, подготовлено предложение об увеличении штата до 16.

«Вопросы, связанные с объектами историко-архитектурного наследия области, стоят остро. Это и состояние памятников, их значимость, источники финансирования для их содержания, охранные зоны. Тема, которая стала главной на сегодняшних депутатских слушаниях, — вечная. Уникальные исторические объекты были, есть и будут. Их сохранение — наша обязанность», — обратился к депутатскому корпусу парламентарий и владелец строительного бизнеса Леонид Писной.

Он призвал наметить пути решения вопроса об уменьшении объектов культурного наследия. А также заявил, что, к сожалению, выявленные в 90-х годах прошлого века 600 объектов культурного наследия являются сдерживающим фактором для застройки центра Саратова.

Как сообщало ИА REGNUM, комитет инвестиционной политики и имущественных отношений Саратовской области предпринял попытку выставить на торги объект культурного наследия трехэтажное здание «Казармы Деконского конца XIX века». Начальная цена аукциона на передачу в аренду сроком на 49 лет — 1 рубль.

«Казармам Деконского», расположенным на Ильинской площади в центре Саратова, присвоен статус объекта культурного наследия в 2001 году. Первое упоминание о постройке казарм датировано 1867 годом. Архитектор неизвестен. Владельцем здания, построенного под казармы, был Григорий Деконский.

По информации властей, находящиеся в собственности области «Казармы Деконского», имеют большой реконструктивный потенциал. Их можно использовать как бутик отель с историческим колоритом, как медицинский центр или торгово-развлекательный комплекс.

Напомним, правительством РФ для привлечения частных инвесторов к сохранению объектов культурного наследия народов РФ, находящихся в неудовлетворительном состоянии, предусмотрен особый порядок передачи в аренду — по результатам открытого аукциона с установлением начального размера арендной платы — 1 рубль за объект в год. Участником аукциона может быть любое юрлицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

В Саратовском регионе федеральная программа «Аренда за 1 рубль» начала действовать с мая 2017 года на основании постановления облправительства.

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