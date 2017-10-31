Китай и Казахстан приступят к съемкам совместного фильма

Астана, , 11:01 — REGNUM Совместный фильм снимут Китай и Казахстан, заявил глава дирекции регионального развития акционерного общества (АО) «Республиканская телерадиокомпания (РТРК) «Qazaqstan» Ержанар Ашейхан, сообщает 31 октября МИА «Казинформ».

По его словам, в съемках фильма примет участие РТРК «Qazaqstan» и китайский телеканал «CCTV-7». Стороны уже подписали меморандум о сотрудничестве и готовы приступить к съемкам.

«Можно сказать, это будет первым совместным телепроектом казахстанского и китайского телевидений», — сказал Ашейхан.

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В свою очередь, кинорежиссер китайского телеканала «CCTV-7» Джанг Бо заявил, что фильм будет называться «Любовь на реке Іле». Повествование в фильме будет выстроено вокруг судьбы двух молодых людей — Айдара и Парасата, закончивших Казахскую государственную консерваторию. Бо отметил, что фильм раскроет перед зрителем быт, традиции и музыкальное искусство казахского народа.

«Через историю главных героев мы хотим показать традиционное танцевальное искусство, песни, национальный колорит казахского народа», — сказал Бо.

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Он также добавил, что в фильме будет место и простым человеческим ценностям, таким как любовь и дружба.

Начало съемок запланировано на июнь 2018 года, все финансовые расходы покроет китайская сторона, Казахстан предоставит творческую и производственную поддержку. Кастинг актеров на главные роли будет проводиться в Астане. Завершить съемки создатели надеются к концу 2018 или началу 2019 года.

Напомним, ранее Китай также начал сотрудничество с Узбекистаном в области создания фильмов — две страны совместно снимут фильм про семью, жизнь которой будет развиваться вместе с историей Великого шелкового пути.

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