Звезду «Зачарованных» могут арестовать за хранение наркотиков

Лос-Анджелес, США, , 10:42 — REGNUM Полиция США получила ордер на арест актрисы Роуз Макгоуэн, это стало результатом расследования, которое было инициировано после того, как в личных вещах актрисы обнаружили вещество похожее на наркотик. Об этом 30 октября сообщил портал The Hollywood Reporter.

Издание пишет, что вещество было найдено в вещах Макгоуэн, которые она оставила во время рейса самолета компании United Airlines, прибывшего в аэропорт города Даллас 20 января 2017 года.

Полиция сообщила, что тесты показали — данное вещество является наркотическим и запрещено в США.

Представители правоохранительных органов заявили — они пытались связаться с актрисой и сообщить ей, что она должна явиться в суд округа Лаудон штата Вирджиния. На данный момент ордер внесен в национальную базу данных.

«Они пытаются заставить меня замолчать? Есть ордер на мой арест в Вирджинии», — написала актриса на своей странице в Twitter.

Напомним, Роуз Макгоуэн была одной из тех актрис, которые рассказали в интервью газете The New York Times о домогательствах со стороны известного голливудского продюсера Харви Вайнштейна. Актриса заявила, что продюсер изнасиловал её.

Эта статья послужила причиной увольнения Вайнштейна с поста директора собственной компании и исключения из состава Американской академии киноискусств. Позже другие актрисы также рассказали о том, что Вайнштейн приставал к ним.

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