Дуэйн Джонсон написал письмо бывшему главе Marvel Comics Стэну Ли

Лос-Анджелес, США, , 09:35 — REGNUM Дуэйн Джонсон написал благодарственное письмо в адрес писателя, актёра, продюсера, телеведущего и сценариста Стэна Ли, который также является создателем многих персонажей известных комиксов, актер разместил обращение 30 октября на своей странице в Instagram.

Джонсон сообщил, что когда 17 лет назад он пришел работать в Голливуд, Ли принял его с распростертыми объятиями и всегда давал мудрые советы.

«Прошли годы, но на #LAComicCon (выставка, проводимая Стэном Ли в Лос-Анджелесе — ИА REGNUM ) Стэна у меня появилась возможность снова обнять его и сказать спасибо, — написал актер.

«Я был действительно тронут вчера его словами по поводу карьеры, которую мне посчастливилось построить», — добавил Джонсон.

Он оставил под публикацией подпись «Ваш Черный Адам», намекая на его будущую роль, которую он сыграет в одном из фильмов киновселенной DC.

Напомним, Черный Адам — это суперзлодей из комиксов DC, который впервые появился в 1945 году в первом выпуске серии комиксов выпуске The Marvel Family. Про то, что он намерен сыграть данного персонажа, Джонсон сообщил еще в 2014 году.