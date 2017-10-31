Вышел короткометражный фильм по вселенной Resident evil

Лондон, , 08:51 — REGNUM В сеть выложен короткометражный фильм, в основу которого лег закрытый проект Arklay режиссера Шона Леберта, ролик был опубликован 30 октября на британском портале Den of Geek.

Несколько лет назад вышла новость о том, что Шон Леберт намерен снять сериал по вселенной «Обитель зла» (Resident evil). Сообщалось, что проект выйдет под названием Arklay. Производством картины должна была заниматься студия Mance Media, тогда ничего не сообщалось по поводу того, какая именно телевизионная сеть будет транслировать шоу.

Сюжет сериала должен был рассказывать о детективе Джеймсе Рейнхардте, который расследует убийство. В ходе этого расследования он раскрывает заговор ученых, который угрожает Раккун-сити. Сообщалось, что в какой-то момент Рейнхардт мог быть заражен Т-вирусом и вынужден был искать способ излечения.

Впоследствии стало известно, что Mance Media решила закрыть проект. О причинах подобного решения ничего не сообщалось. И вот в сеть оказался выложен короткометражный фильм под названием «Дэйв» — это имя убитого брата детектива.

Издание Den of Geek отмечает, что в короткометражном фильме убраны прямые связи с франшизой Resident Evil, однако те, кто знает про историю его появления, смогут сделать определенные выводы. Вполне возможно, что эта короткометражка станет пилотным эпизодом будущего сериала.

Напомним, вселенная Resident Evil была создана компанией Capcom, вдохновением для создателей послужил фильм Джорджа Ромеро «Живые мертвецы». Первая игра вышла в 1996 году на платформе PlayStation. На данный момент по этой вселенной выпущено шесть игровых фильмов и три анимационных.