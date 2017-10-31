Forbes назвал самых богатых покойных знаменитостей

Вашингтон, , 08:01 — REGNUM Американский поп-певец Майкл Джексон в очередной раз возглавил список покойных звезд, чье культурное наследие продолжает приносить прибыль. Ежегодный рейтинг опубликован изданием Forbes.

За период с 15 октября 2016 года по 15 октября 2017 года состояние наследников «Короля поп-музыки», ушедшего из жизни в 2009 году, выросло на $75 млн. Большая часть дохода связана с композициями, включенными в программу представлений Cirque du Soleil в Лас-Вегасе, и долей в компании звукозаписи EMI.

Годом ранее доход наследников Джексона составил $825 млн. В эту сумму вошла выручка от продажи доли певца в звукозаписывающей компании Sony/ATV.

На второй строчке рейтинга — профессиональный гольфист Арнольд Палмер, умерший в сентябре 2016 года. Доходы, связанные с его именем, за год составили $40 млн и в основном обусловлены реализацией изобретенного им напитка из лимонада и холодного чая.

Третьим в числе богатейших покойных знаменитостей стал американский карикатурист Чарльз Шульц, ушедший из жизни в 2000 году. Использование созданных художником персонажей стало основной долей дохода в $38 млн.

На четвертой сроке — «Король рок-н-ролла» Элвис Пресли, чьи поклонники продолжают покупать альбомы и товары с изображением своего кумира. Несмотря на то, что Пресли скончался в 1977 году, любители его творчества приезжают в поместье «Грэйсленд» в штате Теннесси, где певец жил и где он похоронен.

Читайте также: Байопик про Майкла Джексона вскрыл новые подробности жизни музыканта