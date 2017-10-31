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Сериал «Карточный домик» будет закрыт из-за Кевина Спейси

Культура

Новость пришла после того, как актера Кевина Спейси обвинили в сексуальных домогательствах и педофилии

Нью-Йорк, США, 31 октября 2017, 07:35 — REGNUM  Шестой сезон сериала «Карточный домик», который выйдет в 2018 году, будет последним, телеканал Netflix решил закрыть его, об этом 30 октября сообщил портал The Hollywood Reporter.

Новость появилась после того, как актера Кевина Спейси, исполняющего главную роль, обвинили в педофилии и сексуальных домогательствах. Актер Энтони Рэпп рассказал журналистам о том, что Спейси приставал к нему в то время, когда Рэппу было 14 лет.

Впоследствии Кевин Спейси извинился в соцсети перед Рэппом за неподобающее пьяное поведение и признался в том, что он «решил жить как гей». Также он сказал, что не помнит об этом случае, который произошел около 30 лет назад.

Позже Netflix выпустил заявление, в котором сообщил, что на телеканале все «глубоко обеспокоены» сложившейся ситуацией.

Однако позже СМИ сообщили, что Netflix рассматривает вариант создания спин-оффа сериала, в центре окажется персонаж Даг Стампер, роль которого исполняет актер Майкл Кели.

Напомним, сериал «Карточный домик», который впервые вышел в 2013 году, стал особым проектом для Netflix. После его успеха телеканал резко изменился и решил сфокусироваться на создании оригинального контента. Это позволило ему сильно расширить свою абонентскую базу — до 100 млн человек во всем мире.

Читайте ранее в этом сюжете: Энтони Рэпп обвинил Кевина Спейси в сексуальных домогательствах

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