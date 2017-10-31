Лев Лещенко награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени

Москва, , 04:41 — REGNUM Указ о награждении советского и российского певца Льва Лещенко орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени подписал президент РФ Владимир Путин, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

«За значительный вклад в развитие отечественной культуры и эстрадного искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом За заслуги перед Отечеством I степени Лещенко Льва Валериановича — артиста-вокалиста, члена правления Международного союза деятелей эстрадного искусства (творческого союза), президента Культурного фонда», — говорится в документе.

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Напомним, в 1983 году Лещенко было присвоено звание Народного артиста РСФСР. 1 февраля 2002 года награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Лещенко - исполнитель таких шлягеров как «Городские цветы», «Родительский дом», «Соловьиная роща».

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