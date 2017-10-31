Наталья Диева, , 10:23 — REGNUM

Древние традиции сказительства — мастерства исполнения былин, сказок и сказаний постепенно угасают в России. Один из немногих людей, сохраняющих и развивающих наследие русской народной словесности, профессиональный сказитель былин Александр Маточкин поделился с ИА REGNUM мыслями о настоящем и будущем русского эпоса.

: Сказительство былин — крайне редкое занятие в наше время. Почему вы решили посвятить себя именно этому?

Наверное, надо начать издалека: я учился в старших классах, и у меня возник интерес к русской традиции. Следующий шаг — поступление в университет. Сначала я даже не знал, чем именно буду заниматься, поступил на исторический факультет, потом занялся словесностью. Поступил в ансамбль университета, где с 1998 года 12 лет занимался русскими песнями и хороводами. Потом возник интерес к былинам.

Сперва научный — я писал диссертацию по этой теме. А затем постепенно перешел к практике, занялся собственно сказыванием. Толчком было то, что мало кто занимается былинами. Наверное, людей пугают объемы работ. Нужно очень много времени, чтобы это освоить. И потом, уж слишком этот вид словесности величественный и громоздкий для нашего времени. Ну кто сейчас будет слушать монотонное часовое сказание? По сути, это аудиокнига с древними текстами на малопонятном языке и в непривычной напевной форме.

: Сколько времени у вас ушло, чтобы вникнуть в традицию?

Именно былинами я занимаюсь 10 лет. Но до этого я был уже подготовлен: давно пел народные песни в ансамбле и занимался лингвистикой и фольклористикой в университете. Так что вполне естественно для меня было попробовать заняться сказительством. А там пошло-поехало, дальше — больше. Вот ты освоил былину, рассказал, прожил ее, получил отклик от слушателя. И хочется идти дальше. Каждая новая былина — открытие для меня. Это новые обороты, новые словесные формулы, новый язык.

: Востребовано ли это искусство сейчас?

Раньше было хуже. Но в любом деле, если подключить голову, то можно что-то, да найти. Есть возможность проводить уроки в школах, проводить занятия со взрослой аудиторией, выступать. Интересующиеся люди есть, причем самых разных профессий.

Былиной можно удерживать внимание людей. И час, и два. Люди готовы ее воспринимать, может, не всегда целиком, но с пояснениями и перерывами — это точно. Ни разу не бывало такого, чтобы сказание не понравилось. Бывает непонимание старинного выговора, диалекта. Распевы, вставки слогов, частиц, слов несколько затрудняют восприятие текста, но в целом есть радость узнавания, приобщения к старине. Люди понимают, что это тоже родной язык, просто в другой форме, более распевной.

: Каким качеством обязательно должен обладать сказитель былин?

Способность к словесной импровизации, музыкальность. Кроме того, нужно здоровье, крепкая «дыхалка». Если физически не будешь подготовлен — не выдержишь. У современных людей порою есть представление, что сказитель былин — седовласый старец. Это неверно. В преклонном возрасте сказитель часто будет прерываться, да и память к старости обычно слабеет. Такой образ сложился из-за того, что когда стали записывать былины, их помнили в основном старики. Кроме того, сказителю помогают знания в области поэтики, фонетики, грамматики, диалектологии, собственно фольклористики, древнего языка. Математику тоже надо сказителю любить — для развития памяти и логического мышления.

: Сейчас многие говорят «я — русский», что лично вы вкладываете в это понятие?

В моем представлении «русскость» — это знание традиционной культуры, языка, религии, ремесел, хозяйства, знание своего народа. Эти пласты надо поднимать. Надо представлять, как делают хлеб, как топят русскую печь.

В школах можно вводить изучение русского сказительства или игру на традиционных инструментах. Вот традиционные гусли, например — несложный в освоении, но очень красивый по звучанию инструмент, почему бы в каждой школе не учить детей игре на гуслях? Нужно использовать все возможные пути выхода к людям. Хотя в школе это может стать «обязаловкой» и не принесёт желаемого.

Лучше, конечно, любовь к родной культуре прививать в семье, среди друзей, через живое общение с людьми, примером своей жизни. Собственно говоря, все это потихоньку делается сегодня. Мою деятельность тоже можно рассматривать в рамках возвращения к русскости.

: Зачем былины нужны современному человеку, чему они могут научить нас сейчас?

Вообще, фольклор полифункционален. Конечно, есть назидательная функция. Старшие рассказывают, младшие слушают. Основная функция фольклора, на мой взгляд, сплочение коллектива. Собственно, в переводе «фольклор» и означает общее знание. Функция собирания людей воедино остается у былин: мы не чужие для наших прадедов, мы знаем то же, что и они. Вообще традиция, и былины, в частности — это своеобразная субкультура сейчас. Ее создаешь, в нее погружаешься. Это такая альтернатива современному миру.

: В какую жизненную сферу сейчас можно встроить жанр былины и нужно ли это делать?

Начнем с взрослых. Это досуговая область. Вот люди слушают, например, юмористов каких-нибудь. Или смотрят сериалы. Почему бы не послушать из уст сказителя былину-другую про наших древних богатырей? Так, для общего развития. Там, в сущности, много похожего: пиры, драки, отношения, свадьбы, приключения всякие. Думаю, это может заполнить досуг.

Для детей — сказкотерапия, слушание былин и сказок. Это было испокон веков в традиции. Так дети учатся художественной речи, развивается воображение, потому что они не смотрят мультики, а представляют образы. Я думаю, былины можно встроить в нашу повседневную жизнь. Возможно, появятся школы, училища сказительства. Пока что всё строится на личном энтузиазме, в частности, моём. У малых народов, проживающих в России, со сказительской традицией, как мне кажется, получше. Они берегут свой эпос, с раннего детства воспитывают продолжателей этого дела, проводятся конкурсы, слеты сказителей. У нас такого нет.

: Получается, чем больше народ, тем небрежнее отношение к эпосу?

Да, малые народы держатся за свое. А у нас народ большой, и такая мысль у всех — кто-нибудь да сохранит, но не я. В итоге не хранит никто. Конечно, и у нас есть местности, где в старину было развито сказительство. Там еще что-то теплится. Например, на Печоре два раза провели праздник былины. Там собрали всех, кто что-то помнил и мог посказывать. Вот и меня тоже приглашали. Но и там былины пелись только малыми отрывочками. Это конечно, не совсем то, чего бы хотелось.

: Известно, что жанр былины развивался и в 30—40 годы прошлого века. Тогда сочинялись так называемые новины, посвященные Сталину, Ленину, героям-полярникам. А сейчас складывают былины, посвященные Путину. Как вы относитесь к этому явлению?

Новины я знаю. Это нельзя считать развитием эпоса, конечно. Это аномалия. Да, была идея, что фольклор должен был работать на благо партии. Но этот проект, как и любой «официоз», кончился ничем. Хотя несколько книг с новинами и было издано, никто этого в итоге не поддержал. Касаемо былин про Путина — не встречал. Это уж совсем, наверно, какая-то стилизация. Как я к этому отношусь? Не очень: это суррогат, нельзя так делать. Это диссонанс. Соединение несоединимого. У нас есть современные формы словесности, и про политику нужно говорить на этом языке.

: Как сейчас живет, развивается жанр былины?

Эпосоведение, насколько знаю, живет и развивается. А вот традиции эпического сказывания в деревнях уже почти нет. Все исследователи отмечают, что жанр былины сегодня ушел из деревень.

Единственное, что по эпосу сейчас еще можно записать — рассказы стариков про то, как их родители сказывали старины. Конечно, не исключены открытия, если очень сильно постараться. Вообще я не считаю, что с уходом традиционного общества традиция прекращается. Она может принимать новые формы, переходить в инобытие, она может переродиться. Я приучаю себя к той мысли, что я нахожусь не в отрыве от традиционной культуры — хоть и сзади, да в том же стаде.