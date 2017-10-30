В честь Великого стояния на реке Угре под Калугой высадили 900 сосен

Калуга, , 22:09 — REGNUM В честь 537-й годовщины Великого стояния на реке Угре на поле у Владимирского скита в селе Дворцы Дзержинского района Калужской области высадили 900 сосен, сообщает корреспондент ИА REGNUM. 30 октября на памятную акцию собрались представители органов исполнительной власти и местного самоуправления, общественные организации региона и жители муниципалитета.

Деревья были высажены на месте исторических событий 1480 года, в преддверии празднования дня победного окончания Великого стояния на Угре, который отмечается 11 ноября. Планируется, что со временем подросшие сосны создадут живую стену, скрывающую современные постройки от глаз тех, кто хочет проникнуться духом этого места.

По мнению министра внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области Олега Калугина, сохранение исторических ландшафтов — одна из задач всенародного дела сохранения культурно-исторического наследия России.

«В истории нашей страны это место имеет символическое значение. Сохранить его — долг благодарных потомков подвигу воинов, отстоявших независимость Русского государства», — подчеркнул Калугин.

Напомним, инициатива сделать 11 ноября памятной датой в честь окончания стояния на реке Угре в 1480 году, окончательно завершившего период ордынского ига, изначально была озвучена губернатором Калужской области Анатолием Артамоновым. Её поддержали Министерство культуры РФ, Общественная палата Российской Федерации, Калужская митрополия Русской православной церкви, а также более чем 40 общественных организаций и все национальные общины калужского региона.