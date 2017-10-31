Они исчерпали своё грядущее? Что говорит «революционная» выставка

Санкт-Петербург, , 05:57 — REGNUM Выставка «Право на грядущее», стартовавшая 25 октября в Музее искусства Санкт-Петербурга XX—XXI веков, ставит перед зрителем вопросы, выходящие иногда за пределы того, что хотели сказать сами авторы работ. О том, как можно философски обобщить художественные высказывания о революционности, рассказывает в своей статье автор ИА REGNUM Марина Александрова.

Хотя выставка-международный проект и содержит в своем названии слово «грядущее», никакого грядущего обнаружить на ней не удается. Пытаясь осмыслить тему революционности, авторы распределяются по спектру, в одном конце которого — глупый и пошлый смех, а в другом — выставление знака равенства между революционностью и никуда не ведущим бунтарством. Революционность как отжившее, как то, что миновало и никогда не вернется — вот ощущение от многих из представленных работ.

Не спасает даже высокое качество арт-объектов, от классически-живописных до синтетически-ультрасовременных. И все изощрения авторов не отвечают на простейший вопрос — что же делать человеку, который потерял дорогу в грядущее? Всего лишь констатировать этот факт?

Читайте статью: Направо, налево, вверх или вниз: в поисках утраченного грядущего

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