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С любовью, Винсент: ожившие картины в фильме о Ван Гоге

Культура

В России состоялась премьера анимационного фильма «Ван Гог. С любовью, Винсент»

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С любовью, Винсент: ожившие картины в фильме о Ван Гоге
© Андрей Дегтярев
Александра Соколова (художница, работавшая на фильме)

Москва, 31 октября 2017, 17:52 — REGNUM  В киноконцертном зале Барвиха. Luxury Village 28 октября состоялась российская премьера анимационного фильма «Ван Гог. С любовью, Винсент». В общероссийский прокат картина выйдет 9 ноября.

Работа над лентой Хью Велчмана длилась шесть лет. В ней приняли участие более 120 художников со всего мира, которые создавали картины в фирменной технике Ван Гога. Единственной участницей из России стала Александра Соколова.

«У нас было обучение, я его прошла за 2 недели. За это время нас учили копировать мазки Ван Гога. Поскольку я большая его фанатка, то уже была знакома с такой техникой, — рассказывает художница. — Каждая сцена в создаваемой картине разделялась на кусочки, над которыми мы работали. Одну сцену могли рисовать несколько художников одновременно».

Помимо стилизованных под Ван Гога картин, в сюжете киноленты оживают 120 оригинальных работ художника.

В фильме снялись Сирша Ронан, Джером Флинн, Холли Эрл, Эйдан Тернер, Хелен МакКрори, Дуглас Бут и Крис О’Дауд. Для российского проката роли озвучили Константин Хабенский, Максим Матвеев и Ирина Горбачева.

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Екатерина Одинцова (основатель агентства PR Trend) с дочерью Диной Немцовой и с юной актрисой и телеведущей Настей Годуновой («Мир глазами ребенка»)
© Олег Соколов
Екатерина Одинцова (основатель агентства PR Trend) с дочерью Диной Немцовой и с юной актрисой и телеведущей Настей Годуновой («Мир глазами ребенка»)

В России первыми фильм увидели композитор Максим Дунаевский, писатель и сценарист Александр Цыпкин, актриса театра и кино Дарья Поверенова, музыкант и основатель группы «А-Студио» Байгали Серкебаев, дизайнер Алиса Толкачева и другие.

«Такая анимационная форма для фильма о гениальном художнике очень интересна и должна привлечь еще и молодую публику, которую может заинтересовать новое, не похожее ни на что другое», — отметила Повереннова.

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Дизайнер Алиса Толкачева с Настей Годуновой («Мир глазами ребенка»)
© Олег Соколов
Дизайнер Алиса Толкачева с Настей Годуновой («Мир глазами ребенка»)
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Актриса театра и кино Регина Мянник
© Олег Соколов
Актриса театра и кино Регина Мянник

«Ван Гог. С любовью, Винсент» — первый полнометражный анимационный фильм, полностью нарисованный масляными красками на холсте. Мировая премьера ленты прошла 15 июня во Франции в рамках международного фестиваля анимационных фильмов в Анси.

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