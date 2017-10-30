Крупнейший железнодорожный музей России открылся в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург, , 15:00 — REGNUM Крупнейший в России музей железных дорог был открыт сегодня, 30 октября, в Санкт-Петербурге. В церемонии открытия приняли участие министр транспорта Максим Соколов, глава РЖД Олег Белозеров и губернатор Петербурга Георгий Полтавченко.

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, новый музей разместился на территории прежнего локомотивного депо Балтийского вокзала. По замыслу авторов проекта, музей размещен отчасти во вновь построенных зданиях, отчасти — в историческом корпусе депо.

Открытие музея приурочено к 180-й годовщине первого железнодорожного рейса в России: 30 октября 1837 года поезд проследовал по маршруту Санкт-Петербург — Царское Село.

Музей занимает площадь в 57 тыс. кв. м. Кроме ста единиц подвижного состава (паровозов и вагонов, некоторые из которых сохранились в единственном экземпляре), в музее открыты 38 интерактивных и мультимедийных инсталляций, а также представлены 28 тысяч других экспонатов.

В открытой части музея можно увидеть не только пассажирские вагоны, но и, к примеру, железнодорожную артиллерийскую систему, дореволюционный служебный вагон Китайско-Восточной железной дороги и железнодорожный ракетный комплекс (с макетом баллистической ракеты), сообщили ИА REGNUM в РЖД.

Также подготовлены специальные программы для детей и экспозиции, посвященные не прошлому, а ближайшему будущему железных дорог.

Первых посетителей музей примет 1 ноября, сообщил журналистам глава музея Николай Буров (ранее возглавлял музей «Исаакиевский собор»). До конца года вход для всех посетителей будет бесплатным, добавил Буров.

Читайте также: Дорога, с которой началась современная Россия

Читайте ранее в этом сюжете: «Императорские «чугу́нки»: в Петергофе представили историю железных дорог