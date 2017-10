Хаяо Миядзаки раскрыл информацию о своем последнем проекте

Токио, , 14:54 — REGNUM Культовый японский аниматор Хаяо Миядзаки раскрыл название и назвал примерную дату выхода своего нового фильма, об этом 29 октября сообщил портал Comicbook.

Новая лента маэстро будет назваться Kimi-tachi wa Dō Ikiru ka или How You You Live («Как поживаешь?»). Режиссер сообщил, что его новый фильм будет готов примерно через 3−4 года.

Издание отмечает, что если все пойдет по плану, то, скорее всего, Миядзаки успеет выпустить свою картину как раз к началу Летних Олимпийских игр, которые пройдут в Токио в 2020 году.

Название, взятое Миядзаки, отсылает к детской японской литературе, а именно — к сказке писателя Йошино Гензабуро, выпущенной им в 1937 году. Это широко известная в Японии классическая пьеса.

Её сюжет рассказывает об обычном школьнике по имени Хонда Джиничи, который переписывается со своим дядей и получает от него советы по поводу подросткового возраста.

В какой-то момент текущая спокойная жизнь надоедает Джиничи и он решает изменить её. Он решает получить от неё больше, чем ожидал, но при этом он продолжает следовать мудрым советам своего родственника.

