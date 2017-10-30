Оператор «Пилы» выпустил трейлер полицейского триллера «Наследие»

Лос-Анджелес, США, , 14:05 — REGNUM В сеть выложили трейлер фильма «Наследие» (Legacy) режиссера Дэвида Армстронга, который является одним из создателей цикла фильмов «Пила», ролик был опубликован 29 октября на Youtube-канале Comedy Jet Trailers.

Армстронг был оператором на съёмочной площадке цикла фильмов «Пила» (с первой по шестую части). Он также является одним из создателей таких картин как: «Восставший из ада: Откровение», «Живой мертвец», «Теория убийств» и «Изнутри».

Теперь он снимает новый фильм в жанре полицейского триллера, главные роли в котором исполнят Петер Стормаре и Джастин Чэтвин. Место оператора займет Эдвард Уу.

Картина расскажет о молодом новобранце Майкле Коннелли, который, как и его отец, решил служить в полиции Кливленда (штат Огайо, США). Это не тот случай, когда сын имеет полное право гордится отцом, ведь тот попал в скандал, связанный с наркотиками и был осужден.

После того, как с полицейского склада были украдены наркотики на сумму около миллиона долларов, а расследовавший дело полицейский был убит, Майкл просит своего капитана передать это дело ему.

В один прекрасный момент он обнаруживает, что в деле замешана преступная сеть, на него начинают оказывать давление. За всей этой ситуацией наблюдает призрачный убийца.